DEAŞ'ın arkasından Fransız gizli servisi çıktı! Milyonlarca dolar aktarıldı işte belgeleri

Bir dönem DEAŞ, ardından PKK/YPG ile işbirliği yapan Fransız çimento devi Lafarge yine gündemde. Anadolu Ajansı'nın elde ettiği Fransız kurumlarına ait belgelerdeki bilgiler, Lafarge'ın, DEAŞ ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi. Belgelerin ortaya çıkmasının ardından Fransa'da Yargıtay, Lafarge’a 'DEAŞ’lı teröristleri finansmandan ötürü insanlığa karşı suça ortak olmak suçlaması yöneltilebilmesinin' önünü açtı.