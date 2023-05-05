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DEAŞ’a Türkiye’de darbe! 21 ilde DEAŞ operasyonu

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 08:33
Son dakika haberi… DEAŞ’ın Türkiye’de kurmak istediği yeni yapılanması çökertildi. 78 adrese baskın yapıldı 74 DEAŞ’lı terörist gözaltına alındı. 4 kişi hala aranıyor. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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