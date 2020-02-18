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18.02.2020

DEAŞ'a bir operasyon daha! İstihbaratçısı da yakalandı

Bursa İnegöl'de terör örgütü DEAŞ'a bir operasyon daha yapıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu kişinin yakalanmasının ardından, örgütte istihbaratçı olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

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