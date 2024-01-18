18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 11 ilde Kahramanlar operasyonu!

DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 11 ilde Kahramanlar operasyonu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2024 08:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren Kahramanlar-45 operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
11 ilde Kahramanlar operasyonu!
11 ilde Kahramanlar operasyonu!
AK Parti’de aday tanıtım toplantısı bugün
AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün
Pakistan İran’ı vurdu: 7 ölü
Pakistan İran'ı vurdu: 7 ölü
Fitil ateşlendi! Şimdi neler olacak?
Fitil ateşlendi! Şimdi neler olacak?
Akşener: DEM ile el sıkışın da görelim!
Akşener: DEM ile el sıkışın da görelim!
Başkan Erdoğan’ın büyükşehir planı ne?
Başkan Erdoğan’ın büyükşehir planı ne?
Canlı yayınında duygusal kavuşma!
Canlı yayınında duygusal kavuşma!
Gazze’de katliamında 103. gün!
Gazze’de katliamında 103. gün!
Dursun Özbek: Kurum İstanbul için bir şans
Dursun Özbek: Kurum İstanbul için bir şans
Uzay yolculuğuna rötar! İşte nedeni…
Uzay yolculuğuna rötar! İşte nedeni…
Elektrik arızasına atlarla ulaştılar
Elektrik arızasına atlarla ulaştılar
Uzay yolculuğu yarına ertelendi!
Uzay yolculuğu yarına ertelendi!
Daha Fazla Video Göster