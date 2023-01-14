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Davutoğlu 'Masadan ayrılırız' restinde geri adım attı: Sözüm liderlere değildi

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Giriş: 14.01.2023 18:33
Geçtiğimiz günlerde kukla bir aday seçeceklerini ve seçecekleri ismin 6'lı masa liderlerini dinlememesi durumunda 'kriz' çıkacağını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz çıkalım masadan, seçim mi kazanacaksınız çok bilmişler?" restini çekmişti. Davutoğlu, bugün yaptığı açıklamada ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.
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