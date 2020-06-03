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Darbeci Hafter'in kontrolündeki Trablus havaalanı geri alındı! Libya'da büyük sevinç

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Giriş: 03.06.2020 20:54
Son dakika haberi... Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Libya ordusunun başkent Trablus'un güneyine başlattığı operasyonlar karşısında mevzi kaybetmeye devam ediyor. Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladığını duyurdu. Havaalanında kontrolün sağlanmasının ardından Libya'da büyük sevinç yaşandı.
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