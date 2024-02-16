16 Şubat 2024, Cuma
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Danıştay’ın tartışmalı iade kararı! FETÖ iltisaklı hakim ve savcılara ‘iade’ kararı
Danıştay 5'inci Dairesi’nin FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarının göreve iade edilmesi kararına Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun itiraz süreci işliyor. Danıştay'ın verdiği karar nihai bir karar mı? Bundan sonra hukuki süreç nasıl işleyecek? Detayları Avukat Mustafa Kemal Çiçek aktardı.