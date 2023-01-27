27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Danimarka elçisi Dışişleri'ne çağrıldı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in İsveç’in ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi

Danimarka elçisi Dışişleri'ne çağrıldı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in İsveç’in ikiyüzlülüğüne tepki gösterdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2023 15:12
Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna ilişkin Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Öte yandan İsrail'in İsveç Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, büyükelçilikleri önündeki Tevrat yakma eylemininin İsveç yönetimi tarafından engellendiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç makamlarının Kuran-ı Kerim yakılmasına “ifade hürriyeti” diye izin vermesinin ikiyüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da fırtına etkili oluyor!
Antalya'da fırtına etkili oluyor!
FETÖ operasyonunda şok detaylar!
FETÖ operasyonunda şok detaylar!
Danimarka ve İsveç’e Kur’an yakma tepkisi
Danimarka ve İsveç'e Kur'an yakma tepkisi
Çağ atlatan eserler A Haber’de
Çağ atlatan eserler A Haber’de
Dünyaya açılan kapımızda özel hizmet!
Dünyaya açılan kapımızda özel hizmet!
Çanakkale’nin kaderi olacak
Çanakkale'nin kaderi olacak
Mavi Vatan’ın vurucu güçleri
Mavi Vatan'ın vurucu güçleri
Şentop’tan önemli açıklamalar
Şentop'tan önemli açıklamalar
Konutta yanlış beyana ağır ceza
Konutta yanlış beyana ağır ceza
9 saatlik toplantıdan ne karar çıktı?
9 saatlik toplantıdan ne karar çıktı?
Marmara’nın altın halkası
Marmara'nın altın halkası
Saadet Partisi’nden 6’lı masaya eleştiri!
Saadet Partisi’nden 6’lı masaya eleştiri!
Daha Fazla Video Göster