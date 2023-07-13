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Damacana suyun maliyeti 1,5 TL satış 50 lira! Su bayilerinde fabrikalara suçlama

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 10:43
Bir ürünün fiyatını az bulduğumuzda kullanırız 'sudan ucuz' tabirini. Artık bu söz de tarihe karıştı diyebiliriz. Çünkü bugün bir damacananın fiyatı 50 lira. Üstelik içindeki suyun 1,5 TL olmasına rağmen. Açıklama, su derneklerinden geldi. Su firmaları da ayağa kalktı. İşte o tartışma…
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Maliyeti 1,5 lira 50 lira!
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