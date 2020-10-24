Dağlık Karabağ operasyonunda 28. gün! Ermenistan yine sivilleri hedef alıyor

Dağlık Karabağ’ın Ermenistan işgalinden kurtulması için Azerbaycan ordusu 28 gündür kahramanlık destanı yazıyor. Operasyonun ilk gününden itibaren cephe hattında bulunan A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak son gelişmeleri aktardı. Yevlak’tan canlı yayına bağlanan Kerim Ulak, Terter’e yakın bir noktada Ermenistan tarafından yapılan topçu atışlarına dikkat çekti. İşgalci Ermenistan’ın hala sivilleri hedef aldığının altını çizdi. Cephe hattında ağır yenilgiler alan Ermenistan sivil katliamı yapmaya devam ediyor. Bugüne kadar 63 sivil hayatını kaybetti. İşte cephe hattındaki son durum...

ERMENİSTAN ORDUSUNUN GERİDE BIRAKTIKLARI! A HABER EKRANA TAŞIDI

İşgalci terör devleti Ermenistan'ın kalleş saldırılarında sonra topraklarını geri almak için geçen harekete geçen Azerbaycan ordusu cephe hattında destan yazmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan askerleri arkalarına bile bakmadan kaçıyorlar. Geride ise silahlarını teçhizatlarını ve araçlarını bırakıyorlar. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak Ermenistan'ın bırakıp kaçtıklarını ekrana taşıdı. Ermenistan cepheye gönüllüleri taşıdığı otobüsü bile geride bıraktı. İşte Ermenistan'nın geride bıraktıları…