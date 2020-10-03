Dağlık Karabağ operasyonu 7. Gününde! Abdullah Ağar A Haber’de açıkladı: Talış köyü alındı

İşgalci Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan misliyle karşılık verdi ve topraklarını geri almak için operasyona başladı. Azerbaycan karşısında büyük hezimete uğrayan Ermenistan, yardım çığlıkları atarken çareyi PKK terör örgütü mensuplarında aradı ve teröristleri cephe hattına taşımak için harekata geçirdi. Ermenistan ordusu askeri araçları ve teçhizatları geride bırakarak kaçarken ABD, Rusya ve Fransa ateşkes çağrıları yaparak Ermenistan’ın kurtarma çabalarına girişti. Bölgede yaşanan gelişmeleri Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi. PKK’nın içindeki mikro örgütler hangileri? Bu mikro örgütleri kimler nasıl kullanıyor?

MÜJDEYİ CANLI YAYINDA VERDİ

A Haber ekranlarında bir müjde vermek istediğini söyleyen Abdullah Ağar, "Sahadan gelen bir bilgi. Ahıldere'nin en büyük köyü olan Talış bu sabah itibarıyla alındı ve ilerlemesine devam ediyor. Azerbaycan ordusu tahkimatı kıra kıra ilerliyor." dedi.

ERMENİSTAN VE TERÖR İLİŞKİSİ

Ağar, "Ermenistan'ın PKK/YPG ile ilişkisi yeni durum değil. Nasıl Asala terör örgütünü organize etmişlerse onun bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak PKK terör örgütü başladı. Bu açından bakıldığında birleşik bir terördür." ifadelerini kullandı.