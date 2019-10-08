Cüneyt Arkın'dan ABD ve Trump'a sert tepki: Eyy Amerika... |Video

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan ABD ve Başkan Trump'un Türkiye aleyhinde yapmış olduğu açıklamalara haziran ayı içerisinde sosyal medyadan tepki göstermişti. Yaşanan son gelişmeler sonrası Arkın'ın 'Eyy Amerika...' diyerek başladığı o tepki videosunu sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri tarafından yeniden paylaşılınca gündem oldu.

'Eyy Amerika' diyerek sözlerine başlayan Arkın, şöyle konuştu:

"Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun!"