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08.10.2019
Cüneyt Arkın'dan ABD ve Trump'a sert tepki: Eyy Amerika... |Video
Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan ABD ve Başkan Trump'un Türkiye aleyhinde yapmış olduğu açıklamalara haziran ayı içerisinde sosyal medyadan tepki göstermişti. Yaşanan son gelişmeler sonrası Arkın'ın 'Eyy Amerika...' diyerek başladığı o tepki videosunu sosyal medya hesabı üzerinden sevenleri tarafından yeniden paylaşılınca gündem oldu.
'Eyy Amerika' diyerek sözlerine başlayan Arkın, şöyle konuştu:
"Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun!"
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Sen cok yasa Cüneyt abi. Helal olsun dik durusuna.
Cüneyt abi ben 73 yasindayim sen mutlaka benden birkac Yas daha büyüksündür yapmis oldugun bu cusur aciklama nedeni icin ellerinden öperim sagol Varol, ancak Malum bazi kesimler basta carkci kemos olmakla beraber sanada yalaka yaftasini yapistiracaklardir ancak senin yalakaliga hicmi hic ihtiyacin yok sen gercekleri bu adi amerikalilarin yüzüne haykirdin saglicakla kal
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