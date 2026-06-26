Türkiye'nin gurur tablosu: Yerli ve millî kalp-akciğer makinesiyle ilk ameliyat başarıyla tamamlandı!

Türkiye, sağlık teknolojilerinde devrim niteliğinde bir adım daha atarak yerli ve millî imkânlarla geliştirilen ilk kalp-akciğer makinesini başarıyla hizmete aldı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ASELSAN iş birliğiyle üretilen cihaz, Bilkent Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen ilk klinik ameliyatla rüştünü ispatladı. Dünyada bu teknolojiyi üretebilen dördüncü ülke konumuna yükselen Türkiye, sağlıkta dışa bağımlılığa büyük bir darbe indirirken, stratejik bir ürünü daha envanterine katmanın gururunu yaşıyor.