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Cumhur'un İstanbul adayı Murat Kurum'un seçim şarkısı dillere dolandı: İstanbul’a Siztem Gerek

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Giriş: 27.01.2024 17:31
AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için il ve ilçelerin belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Murat Kurum oldu. İstanbulluların gönlünde büyük bir yer edinen Murat Kurum, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kurum'un İstanbul'a ve İstanbullulara olan sevdasını yansıtan ''İstanbul’a Siztem Gerek'' seçim şarkısı ve klibi büyük beğeni topladı.
’’İstanbul’a Siztem Gerek’’
''İstanbul’a Siztem Gerek''
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