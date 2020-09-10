Cumhuriyet ve Sözcü'nün 28 Şubat hastalığı hortladı!

İslam ve Müslüman düşmanlığıyla yaptıkları haberlerle hafızalara kazınan Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinin hastalığı yeniden hortladı. Her iki gazete de; Milli Eğitim Bakanlığının 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret konuları hakkında skandal ifadeler kullanarak manşet attılar. Kamuoyu Sözcü ve Cumhuriyet'in, yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'nin lise ders kitabında yer alan İslami kavramlara dahi tahammülü olmadığını bir kez daha gördü.

MEB'in 11. sınıf öğrencilerine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında kabir, berzah, dünya ve ahiret bilgilerinin olduğu kısımlar hakkında Cumhuriyet ve Sözcü gazetesiifadelerini kullandı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve yalan haberleriyle algı operasyonu yapmaktan çekinmeyen 2 gazetenin bu hareketi,yorumlarına neden oldu.Cenaze ritüellerinin anlatıldığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında yer alan bilgiler Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini rahatsız etti. Kitapta cenaze namazı fotoğrafının yer almasını skandal olarak niteleyen gazeteler büyük tepki topladı.11. sınıf öğrencilerine dağıtılan kitapta din kültürü dersi müfredatına uygun olarak verilen bilgiler Cumhuriyet gazetesindemanşetiyle servis edilirken, Sözcü gazetesi ise haberimanşetiyle verdi.Mine Kırıkkanat, sosyal medya hesabından sela için "Kötü haberler yetmiyormuş gibi bir de gece gece hoparlörden felaket tellallığı dinlemek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.



SELASI OKUNMASIN

Skandal sözler sosyal medyada büyük tepki gördü. Sosyal medya kullanıcılar, Mine Kırıkkanat'a "Mine hanım diyanete dilekçe yazın sizin selanız okunmasın" diye tepki gösterdi.