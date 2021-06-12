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Cumhuriyet tarihinin rekoru! İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildi
Son dakika haberi... Sentetik ecza temini sağlayan çeteye ağır darbe indirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi. Bu operasyon büyüklüğü ve muhtevası bakımından cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kayda geçti.