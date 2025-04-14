14 Nisan 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Cumhuriyet mitingleri ile demokrasiyi durdurma girişimi! Darbe planının aktörleri
Cumhuriyet mitingleri ile demokrasiyi durdurma girişimi! Darbe planının aktörleri

Cumhuriyet mitingleri ile demokrasiyi durdurma girişimi! Darbe planının aktörleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2025 15:37
2007'nin nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en sancılı yıllarından biriydi. 11. cumhurbaşkanını seçim sürecini bahane eden muhalefet partileri Cumhuriyet mitingleri düzenlemeye başlamıştı. 28 Şubat'ta devreye sokulan postmodern darbe planı tekrarlanmak istemişti. Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı? Ne amaçlanıyordu? Detayları Analiz haberimizde…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cumhuriyet mitingleri ile demokrasiyi durdurma girişimi! Darbe planının aktörleri
38 bin öğretmenin görev süresi doldu
"38 bin öğretmenin görev süresi doldu"
Cumhuriyet mitingleri ile demokrasiyi durdurma girişimi
Cumhuriyet mitingleri ile demokrasiyi durdurma girişimi
İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret
İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraza ret
Niteliksiz siyasetin markası oldu
"Niteliksiz siyasetin markası oldu"
CHP’nin paralel devlet projesi mi?
CHP’nin “paralel devlet” projesi mi?
İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu!
İmamoğlu cezaevindeki iletişim ağı ifşa oldu!
Suudilerden kaçak hac önlemi!
Suudilerden kaçak hac önlemi!
Türkiye’ye F-35 satışı Alman basınında
Türkiye'ye F-35 satışı Alman basınında
İki il arasına Süper Hızlı trende sona doğru
İki il arasına "Süper Hızlı" trende sona doğru
Bakan Tunç DEM Parti heyeti ile görüşecek
Bakan Tunç DEM Parti heyeti ile görüşecek
Tarihi mahallelere yeni deprem konutları
Tarihi mahallelere yeni deprem konutları
Antalya’dan dünyaya verilen mesajlar
Antalya’dan dünyaya verilen mesajlar
Daha Fazla Video Göster