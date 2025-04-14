Cumhuriyet mitingleri ile demokrasiyi durdurma girişimi! Darbe planının aktörleri

2007'nin nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en sancılı yıllarından biriydi. 11. cumhurbaşkanını seçim sürecini bahane eden muhalefet partileri Cumhuriyet mitingleri düzenlemeye başlamıştı. 28 Şubat'ta devreye sokulan postmodern darbe planı tekrarlanmak istemişti. Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı? Ne amaçlanıyordu? Detayları Analiz haberimizde…

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