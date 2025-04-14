14 Nisan 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Cumhuriyet mitingleri ile demokrasiyi durdurma girişimi! Darbe planının aktörleri
2007'nin nisan ayı Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en sancılı yıllarından biriydi. 11. cumhurbaşkanını seçim sürecini bahane eden muhalefet partileri Cumhuriyet mitingleri düzenlemeye başlamıştı. 28 Şubat'ta devreye sokulan postmodern darbe planı tekrarlanmak istemişti. Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı? Ne amaçlanıyordu? Detayları Analiz haberimizde…