Cumhuriyet 97. yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki tören kapsamında Mozoleye çelenk bırakıldıktan sonra İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet daha sonra ise Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir özel defterini imzaladı.