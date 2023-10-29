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Cumhuriyet 100 yaşında! Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Boğaz geçişi yapacak

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 08:57
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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