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05.01.2020

Cumhurbaşkanlığından Çince 'Kanal İstanbul' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videonun Çincesini paylaştı. Altun Kanal İstanbul projesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı Çince paylaşımda, “Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videonun Çincesini paylaştı.

Altun, Kanal İstanbul projesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı Çince paylaşımda, "Dünya deniz ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul, İstanbul Kanal Projesi ile daha hızlı ve daha ekonomik bir ticaret kanalı haline gelecek" dedi.

Altun'un Kanal İstanbul projesine dair paylaşımı dikkat çekici bulundu. Sosyal medyada da ilgi odağı olan videoda, Kanal İstanbul'un hem Türkiye hem de dünya deniz ticareti için kazanımları anlatılıyor. Kanal İstanbul projesinin dünyada yapılmış benzer projeler gibi ekonomiye değer katacağı ve İstanbul'un tarihi deniz ticareti merkezi olma konumunu güçlendireceği vurgulanıyor.

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