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31.03.2020

Cumhurbaşkanlığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ilişkin bir video paylaştı.

Altun paylaşımında, "Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası için tek yüreğiz.. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet; #bizbizeyeterizTürkiyem " ifadelerine yer verdi.

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