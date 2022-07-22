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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan A Haber’de “Tahıl Koridoru Anlaşması” açıklaması: Türk diplomasisinin tarihi başarısı

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Giriş: 22.07.2022 18:49
Güncelleme:22.07.2022 18:50
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de İstanbul'daki “Tahıl Koridoru Anlaşması” hakkında açıklamalarda bulundu. "Anlaşma Türkiye'nin diplomatik başarısıdır. Anlaşma güven zemini oluşturacaktır" diyen Kalın, "Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bu konuyu sonuca bağladı. Sevkiyat önümüzdeki günlerde başlayabilir. Anlaşmada 3 temel koridor belirlendi." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de İstanbul'daki "Tahıl Koridoru Anlaşması" hakkında açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"ANLAŞMA TÜRK DİPLOMASİSİNİN TARİHİ BİR BAŞARISIDIR"

İki ayrı anlaşma yapıldı. Anlaşmalarda Türkiye'nin imzası var. Yapılan anlaşma Türk diplomasisinin tarihi bir başarısıdır. Gemiler gelmeye başladıktan sonra herkesin katkısı olmalı. Cumhurbaşkanımız süreci başından beri takip etti. Anlaşma güven zemini oluşturacaktır. Başkan Erdoğan'ın görüşmeleri bu konuyu sonuca bağladı.

SEVKİYAT NE ZAMAN BAŞLAR?

Sevkiyat önümüzdeki günlerde başlayabilir. Anlaşmada 3 temel koridor belirlendi. Tek mesele tahıl sevkiyatı değil insanlar ölüyor. Amacımız savaşı durdurmaktır.

(Fiyatlara yansıması) Ürünlerin sevkiyatının başlamasıyla bir rahatlama olabilir.

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