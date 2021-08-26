27 Ağustos 2021, Cuma
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan muhalefete gizli anlaşma tepkisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldığı televizyon programında Afganistan konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türk Askeri'nin Hamid Karzai Havalimanı'ndaki görevini tamamladığını belirten Kalın, dönüş sürecine ilişkin konuştu. Asılsız iddialar üzerinden hükümeti suçlayan muhalefeti eleştiren kalın Afgan göçmenler konusunda sınırlarda gerekli tedbirin alındığının altını çizdi.