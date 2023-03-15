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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Jake Sullivan ve Victoria Nuland ile görüştü

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Giriş: 15.03.2023 00:57
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington ziyareti kapsamında Beyaz Saray’da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüştü.
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