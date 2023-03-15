15 Mart 2023, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Jake Sullivan ve Victoria Nuland ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington ziyareti kapsamında Beyaz Saray’da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile görüştü.