Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı! Başkan Erdoğan'ın mazbatası TBMM'de

Son dakika haberi...YSK Başkanı Yener cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan’a verilme üzere mazbatayı Meclis Başkanı Mustafa Şentop aldı.

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