Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görkemli gösteri!

Cmhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği program görkemli anlara sahne oldu.