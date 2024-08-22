Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplanacak! Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü ilklere sahne olacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk kez bir ilçede, Ahlat'ta toplanacak. Başkan Erdoğan ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de evinde ziyaret edecek.

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