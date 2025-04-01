Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber’de: Sorumsuz siyaset anlayışı kabul edilemez!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, provokatif adımlar atmaya devam etti. Önce sokağa çağrı yapan, ardından Türkiye'nin yerli markalarına boykot çağrısı yapan Özel, son olarak 2 Nisan'da Türkiye ekonomisini durdurma çağrısı yaparak adeta bir sabotaj girişiminde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li Özgür Özel'in boykot açıklamalarına tepki göstererek, "Ticari zarar görenler hakkını arayacak" dedi. Ayrıca, CHP'nin ekonomideki iyileşmeden rahatsız olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ekonominin iyileşeceğini görmek CHP'yi rahatsız ediyor. Bu tür ekonomiyi bozucu çağrılar yapma ihtiyacını hissediyorlar. Bu boykotun halkımızda karşılık bulacağına inanmıyoruz." dedi. Yılmaz, CHP'nin ekonomi yönetimindeki iyileşmeye karşı olumsuz tutum sergilemesinin, bu partinin halkın yararına olan gelişmelere karşı duruşunu gösterdiğini belirtti. "Ana muhalefetten bu zamana kadar ekonomik vizyon duymadık" diyen Yılmaz, partinin kamplaşma içinde olduğunu ve 2028 seçimleri öncesinde gerçek bir seçim ortamı yaratma çabalarını eleştirdi. "Bu bir sistematik gayret içerisinde olduklarını gösterir. Şu anda böyle bir ortam söz konusu değil. Vatandaşımız 2028’e kadar güven tazeledi. CHP tabanındaki vatandaşların da tepki göstereceğini düşünüyorum" diyen Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Türkiye'nin ekonomisine kast edecek noktaya geldi. Jeopolitik gelişmelerin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü kuvvetlendirmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz."

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