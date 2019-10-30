Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile bir araya geldi. Erdoğan konuşmasında "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık." ifadelerini kullandı. Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle ilgili Erdoğan, "Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz." dedi. Erdoğan, "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Ne tehditler ne şantajlar ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek." diye konuştu.