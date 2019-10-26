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26.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Erdoğan, bugün Vahdettin Köşkü’nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekvador Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo’nun görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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