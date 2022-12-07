07 Aralık 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan 6’lı masanın ortak yönetim modeline sert tepki: Bu bir darbe hazırlığıdır
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde adeta vasıfsız bir cumhurbaşkanı adayı tarif etmiş, "Seçilen kişi bize sormadan bir tek imza bile atamayacak" demişti. Karamollaoğlu'nun bu açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Seçilmiş iradeyi etkisiz kılmak, hangi yolla olursa olsun bir darbedir." dedi.