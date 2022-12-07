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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan 6’lı masanın ortak yönetim modeline sert tepki: Bu bir darbe hazırlığıdır

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Giriş: 07.12.2022 12:35
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde adeta vasıfsız bir cumhurbaşkanı adayı tarif etmiş, "Seçilen kişi bize sormadan bir tek imza bile atamayacak" demişti. Karamollaoğlu'nun bu açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Seçilmiş iradeyi etkisiz kılmak, hangi yolla olursa olsun bir darbedir." dedi.
Bu bir darbe hazırlığıdır "BU BİR DARBE HAZIRLIĞIDIR"

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Bu bir darbe hazırlığıdır
"Bu bir darbe hazırlığıdır"
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