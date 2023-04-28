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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: 7’li koalisyonda kişilere koltuk üretme yaklaşımı var!

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Giriş: 28.04.2023 19:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. 7'li koalisyondaki yardımcılık formülünü eleştiren Uçum, "7'lide koltuk siyasetine dair bir iş var. Kişilere koltuk üretme yaklaşımı var. Meşruluğu tartışılır. Bu bir çatışma hazırlığıdır. Yetkiler de sınırlanabilir." dedi.
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