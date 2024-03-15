Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi. Esnaf, Kapalıçarşı ve Eminönü çevresinde yaşanan otopark sorunun çözümünü Murat Kurum’dan talep etti. Göreve gelir gelmez bunun için çalışacağını belirten Kurum, “Kapalıçarşı’nın otoparkını göreve gelir gelmez çözeceğiz. Turistlerimiz buraya güvenle gelecek. Daha fazla gelecek. Esnafımız mutlu olacak. Hızlı bir şekilde çözeceğiz, merak etmeyin.” dedi.

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