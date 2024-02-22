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Cumhur İttifakı tam gaz seçim çalışmasında! Oğuzeli’ne vizyon projeler…

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 15:27
Cumhur İttifakı Oğuzeli Belediye Başkan Adayı Sait Kılıç'ın seçim çalışmaları devam ediyor. Sait Kılıç düzenlediği vizyon tanıtım programıyla Oğuzeli’ne değer katacak projelerini anlattı.
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