Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan elbisem kirli diyen vatandaşa örnek davranış!

Seçim çalışmaları kapsamında Beydağ ilçesine giden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menderes Mahallesi’nde karşılaştığı bir vatandaşla arasında sıcak görüntüler oluştu. Mahallede gördüğü Dağ’ın yanına gelen vatandaş, hayvanlarına bakmak için ahıra gideceği için elbiselerinin kirli olduğunu söyleyerek Hamza Dağ’a sarılmak istemedi. Bunun üzerine Dağ’ın, “Sen üreticisin sana sarılacağım, gel buraya” demesi üzerine ikili birbirine sarıldı. İşte o anlar...

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