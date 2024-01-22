Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ sahaya indi! Esnafla kıyasıya mont pazarlığı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ sahaya çıktı. Esnaf ziyaretleri yapıyor, İzmirlinin sorunlarını dinliyor. Bu sırada mont almak isteyen bir genç için esnafla kıyasıya pazarlık yaptı. O anlar A Haber kamerasına yansıdı.

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