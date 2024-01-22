22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ sahaya indi! Esnafla kıyasıya mont pazarlığı

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ sahaya indi! Esnafla kıyasıya mont pazarlığı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2024 16:07
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ sahaya çıktı. Esnaf ziyaretleri yapıyor, İzmirlinin sorunlarını dinliyor. Bu sırada mont almak isteyen bir genç için esnafla kıyasıya pazarlık yaptı. O anlar A Haber kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mont alan genç için esnafla kıyasıya pazarlık
Mont alan genç için esnafla kıyasıya pazarlık
İlk görüşme Başkan Erdoğan’la!
İlk görüşme Başkan Erdoğan'la!
A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda!
A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda!
Tuz gölü bitkisi uzayda! İlk deney başladı
Tuz gölü bitkisi uzayda! İlk deney başladı
’Kent uzlaşısı’ iptal mi oldu?
'Kent uzlaşısı' iptal mi oldu?
Tam gaz seçim çalışması! Aydın Ayaydın’ın sahada
Tam gaz seçim çalışması! Aydın Ayaydın'ın sahada
THY’den Gezeravcı ailesini gururlandıran anons
THY'den Gezeravcı ailesini gururlandıran anons
Kıyamet koparan 2 olay! Uydu örgüt mesajı
Kıyamet koparan 2 olay! Uydu örgüt mesajı
Uzay alanındaki yeni projeleri neler?
Uzay alanındaki yeni projeleri neler?
İstiklal Caddesi saldırısı davası!
İstiklal Caddesi saldırısı davası!
A Haber Ekibi Suriye’de! Yeni harekat sinyali
A Haber Ekibi Suriye'de! Yeni harekat sinyali
Türkiye’nin uzay gururu!
Türkiye’nin uzay gururu!
Daha Fazla Video Göster