Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti ve MHP milletvekilleri A Haber'de değerlendirdi: Bütün vatandaşlarımızın oyuna talibiz

Son dakika haberi... Türkiye seçime doğru gidiyor. Yeniden Refah Partisi, DSP ve ANAP Cumhur İttifakı yolunda mı? Muhalefetin önerdiği sistem ülkeye kaos mu, istikrar mı getirir? CHP-HDP yakınlaşması, ziyaret planları ne anlama geliyor? AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve MHP milletvekili Arzu Erdem, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN