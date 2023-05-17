17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? BBP lideri Mustafa Destici A Haber’de
Son dakika haberleri… İkinci turun kampanyası nasıl olacak? Cumhur İttifakı 2. tura nasıl hazırlanıyor? 7'li koalisyon neden kaybetti? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber'de soruları cevapladı. Mustafa Destici, "Seçimin kritik olduğunu hep söyledik. PKK'nın kiminle beraber olduğunu unutmamak gerekiyor." dedi. Başkan Erdoğan'a hakaret eden Charlie Hebdo'ye tepki gösteren Desteci "İslam ve Türk düşmanlığı devam ediyor." ifadelerini kullandı.