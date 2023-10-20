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CUMA ABLUKASI | Müslüman gençlere geçiş izni yok! TOMA'dan sıkılan suyun sırrı

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 13:42
İsrail hastane katliamı sonrası Mescid-i Aksa civarında oluşabilecek protesto gösterilerine karşı yoğun güvenlik önlemleri aldı. Elinde seccade olan Müslümanlara gaz sıktı ve göz yaşartıcı bomba attı. Namazdan çıkan insanlar bile abluka altında evlerine gitmeye çalıştı. TOMA’dan sıkılan suyun fişleme için kullanıldığı da ortaya çıktı. O noktadan son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.
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TOMA’dan sıkılan suyun sırrı
TOMA'dan sıkılan suyun sırrı
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