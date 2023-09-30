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Contemporary İstanbul'da su baskını rezaleti! Sanat eserleri su altında kaldı fuar yönetimi sorumluluk almadı.

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 14:57
İstanbul'da dün yine bilindik manzaralara sahne oldu. Yağışın etkili olduğu kentte Kapalıçarşı da dahil olmak üzere birçok cadde ve sokağı su basarken, CHP'li İBB'nin soruna çözüm bulamaması vatandaşı canından bezdirdi. Su baskınlarından nasibini alan yerlerden biri de Contemporary İstanbul oldu. Yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katıldığı fuarı su bastı, birçok eser kullanılamaz hale geldi. Contemporary Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin sorumluluk kabul etmediğini açıklaması tepki çekti..
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