Çok kutuplu dünyada “Türkiye ve BRICS”

Batı'nın egemen olduğu eski dünya düzeni işlevini yitirirken artık çok kutuplu yeni bir dünya düzenine doğru gidildiğine dikkat çekiliyor. Öyle ki BRICS yapılanmasının da işte bu düzenin oluşmasında kritik bir aktör olarak öne çıktığı belirtiliyor. Peki BRICS'in uluslararası ilişkiler açısından önemi ne? BRICS, Türkiye için neden önemli ve dış politikada neleri etkileyebilir? Detaylar analiz haberimizde...

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