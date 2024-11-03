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Çok kutuplu dünyada “Türkiye ve BRICS”

Çok kutuplu dünyada “Türkiye ve BRICS”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 11:49
Batı'nın egemen olduğu eski dünya düzeni işlevini yitirirken artık çok kutuplu yeni bir dünya düzenine doğru gidildiğine dikkat çekiliyor. Öyle ki BRICS yapılanmasının da işte bu düzenin oluşmasında kritik bir aktör olarak öne çıktığı belirtiliyor. Peki BRICS'in uluslararası ilişkiler açısından önemi ne? BRICS, Türkiye için neden önemli ve dış politikada neleri etkileyebilir? Detaylar analiz haberimizde...
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Çok kutuplu dünyada Türkiye ve BRICS
Çok kutuplu dünyada “Türkiye ve BRICS”
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