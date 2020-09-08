Çocuk istismarcısı sözde şeyh Fatih Nurullah'ın hesap vereceği tarih belli oldu
Oda TV'nin 2016'dan beri "Uşşaki Tarikatı Lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" olarak topluma pazarlandığı Fatih Nurullah kod adlı çocuk istismarcısı Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan iddianame sonrası düzenlenen tensip zaptı ile birlikte duruşma günü de belli oldu.
Sakarya'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban (58) hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Düzenlenen tensip zaptıyla birlikte duruşma günü de belli oldu.
13 KASIM'DA HESAP VERECEK
Şağban 13 Kasım'da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Hakkındaki iddianamedeki suçlamalar yüzüne okunarak yargılama başlayacak.
ÇOCUK İSTİSMARCISI
Mağdur çocuğun Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip edilmeyeceğine ise davanın görüleceği Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi karar verecek. Kendisini 'Uşşaki Tarikati Lideri' olarak tanıtan ve Fatih Nurullah adını kullanan 58 yaşındaki Eyüp Fatih Şağban 'çocuk istismarı' suçundan tutuklanmıştı.
CEZASINI ÇEKECEK
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.