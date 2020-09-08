Çocuk istismarcısı sözde şeyh Fatih Nurullah'ın hesap vereceği tarih belli oldu

Sakarya'da 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Eyüp Fatih Şağban (58) hakkındaki iddianame Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Düzenlenen tensip zaptıyla birlikte duruşma günü de belli oldu.