Çocuk tacizcisi sözde şeyh Fatih Nurullah'ın para kaynağı Körfez ülkeleri çıktı

İCAZET İÇİN ÜLKE ÜLKE DOLAŞTI

Şağban'ın çakma şeyhliği bundan sonra başlıyor. Türkiye'de kendisine icazet verecek şeyh bulamayınca soluğu yurtdışında alıyor. Hindistan taraflarına gidiyor, yine kimseden icazet alamayınca Kuzey Afrika yolunu tutuyor. Burada da istediğini alamıyor ve tekrar Türkiye'ye dönüyor. Bu kez adresi daha önce kovulduğu Uşşaki Tarikatı'nın Çorum'daki kolu oluyor. Burada İbrahim İpek Hoca'nın cemaatine katılıyor. Uşşaki Tarikatı'nın merkezi konumundaki Kasımpaşa'daki Asitane, Çorum'a bir mektup yazarak kovulan Şağban'ın tarikata kabulünün usulen yanlış olduğunu ifade ediyor. Bu süre zarfında İpek Hoca vefat ediyor. İddiaya göre bu durumu fırsata çeviren Şağban, "İpek'ten icazet aldım, bu yol bana kaldı" diyerek şeyhliğini ilan ediyor. İpek Hoca'nın ailesi Kasımpaşa'daki tarikat merkezine gelip icazet verilmediğini ifade etse de durum değişmiyor, o yoluna devam ediyor.

PARA KAYNAĞI KÖRFEZ'DEN

Şağban şeyhliğini garantiye almak için başka kollardan da icazet alma arayışına giriyor. Çakma şeyhin bir sonraki hamlesi Kasımpaşa'daki Uşşaki Asitanesi'ni devre dışı bırakmaya çalışmak oluyor. Asitane'nin 50-100 metre ötesinde bir bina satın alarak kendi dergahını kuruyor. Bu sayede hem mürid devşirmeye çalışıyor, hem de yurtiçi ve yurtdışındaki tüm toplantılarda kendini "Biz Kasımpaşa'daki Uşşakileriz" diye tanıtıyor. Dergahını kurmadan önce küçük bir esnaf olan Şağban'ın tarikatı kısa sürede ilerletmek, binalar satın almak için parayı nereden bulduğu meçhul. Resmi olarak belgelenemese de kaynağın Körfez ülkeleri ve Almanya'dan geldiğini iddia edenler var. Kendi mürşitliğini ilan ettikten sonra tıpkı Fetullah Gülen'i andıran rüyalarla takipçi sayısını artırıyor. İşi "Elimi öpen cennete gider" demeye kadar vardırıp mehdiliğini ilan edenler kervanına o da katılıyor.