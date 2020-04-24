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CNN International Türkiye'nin sağlık sistemine hayran kaldı: Bu imkanlar ABD'de yok

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24.04.2020
Dünyanın gıpta ile takip ettiği Türkiye'nin sağlık sistemi ABD medya kuruluşu CNN International'ın da dikkatini çekti. Türkiye'deki en yoğun hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine giren CNN International, koronavirüsle mücadeleyi yerinde görüntüledi. Çarpıcı itiraflarda bulunulan haberde, "Avrupa'daki ya da ABD'deki gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok" ifadelerine yer verildi.

ABD medya kuruluşu CNN International, Türkiye'deki en yoğun hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine girerek koronavirüsle mücadeleyi yerinde görüntüledi.

CNN muhabiri, çekim esnasında burada görevli sağlık çalışanlarıyla da röportaj yaparken, Türkiye'deki hastane ve ekipmanlarla ABD ve Avrupa ülkelerindeki imkanları kıyasladı.

Yapılan çalışmaları CNN muhabirine anlatan Dr. Dikmen "Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÇELİKTEN YAPILMIŞ SİNİRLERİ VAR"
CNN muhabiri çalışmalar hakkında bilgi alırken "Burada durum çok gergin. Makineler sürekli çalışıyor ve bu koruyucu önlükleri ve kostümleri giymek gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var. Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Hastanenin kapasitesi her gün artan pozitif vakaya göre baskı altında değil" yorumlarına yer verdi.

BU İMKANLAR AVRUPA VE ABD'DE YOK
CNN'in haberinde, Türkiye'de vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtilirken, "Avrupa'daki ya da ABD'deki gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok" ifadeleri kullanıldı.

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