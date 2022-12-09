09 Aralık 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çırağan Sarayı’nda yangın: 1 yaralı! A Haber olay yerinde
Çırağan Sarayı'nın saat 11:00 sıralarında otel kısmında üst katlardaki bir odada yangın çıktı. Bazı kişilerin balkonlarda ve otel odalarında mahsur kaldığı ileri sürüldü. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden A Haber muhabiri Pınar Övenç son durumu aktardı.