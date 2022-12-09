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Çırağan Sarayı’nda yangın: 1 yaralı!  A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 11:51
Çırağan Sarayı'nın saat 11:00 sıralarında otel kısmında üst katlardaki bir odada yangın çıktı. Bazı kişilerin balkonlarda ve otel odalarında mahsur kaldığı ileri sürüldü. Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden A Haber muhabiri Pınar Övenç son durumu aktardı.
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