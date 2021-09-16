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Çıplak semazen tartışması! CHP ortak değerleri neden manipüle ediyor?

A Haber
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Giriş: 16.09.2021 10:33
Güncelleme:16.09.2021 11:36
Hazreti Mevlana'nın 747'nci vuslat yıl dönümü etkinliğinde kadın erkek karışık sema yaptıran CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük tepki toplamıştı. Şimdi ise CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi semazen kıyafeti giymiş dansçıya yarı çıplak “Sema” yaptırdı. Ortak değerleri adeta aşağılayan görüntülerle ilgili MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin A Haber’de değerlendirmelerde bulundu.
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