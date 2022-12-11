Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuk için Bakan Yanık'tan açıklama! Açıklama için neden beklendi?

6 yaşında evlendirilen kız çocuğu ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "3 gün sonra açıklamayı neden yaptık; kamuoyuna ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Can güvenliğini riske etmemek için bir süre bekledik. Biz mağdura her türlü desteği sağlamışız, dava bize intikal edildiği gün olaya müdahil olmuşuz." ifadelerini kullandı.