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Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuk için Bakan Yanık'tan açıklama! Açıklama için neden beklendi?

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Giriş: 11.12.2022 01:51
6 yaşında evlendirilen kız çocuğu ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "3 gün sonra açıklamayı neden yaptık; kamuoyuna ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Can güvenliğini riske etmemek için bir süre bekledik. Biz mağdura her türlü desteği sağlamışız, dava bize intikal edildiği gün olaya müdahil olmuşuz." ifadelerini kullandı.
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