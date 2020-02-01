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01.02.2020

Çin'den getirilen Türkleri taşıyan Koca Yusuf Moğolistan'da!

Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek 'Koca Yusuf' olarak bilinen askeri kargo uçağı Vuhan'dan havalandı. Uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'a inerken Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden ilk görüntüler paylaşıldı.

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