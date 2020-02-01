BİZE ULAŞIN
01.02.2020
Çin'den getirilen Türkleri taşıyan Koca Yusuf Moğolistan'da!
Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek 'Koca Yusuf' olarak bilinen askeri kargo uçağı Vuhan'dan havalandı. Uçak, yakıt ikmali için Moğolistan'a inerken Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden ilk görüntüler paylaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.