Çin'de koronavirüs salgını! Çin'de öğretmenlik yapan Tarık Bilen son durumu A Haber'e anlattı

Çin’de yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) salgınında can kaybı 638’e, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi. Tüm dünya bu salgını ve tedavisini konuşurken Çin'de İngilizce öğretmenliği yapan Tarık Bilen A Haber canlı yayınına bağlanarak Çin'deki son durumu anlattı. Tarık Bilen, "Buradaki hayat durmuş durumda. 2 günde bir dışarı çıkılıyor. İnsanlar çok korkmuş durumda. Dükkanlar kapalı sadece marketler açık. Alışveriş merkezleri tamamen boş. 3 Şubat'ta biten 'Çin Yeni Yıl Tatili'ni 9 Şubat'a kadar uzattılar. Okullar ve diğer kurumlar mart ayı sonuna kadar kapalı olacak. Ama 9 Şubat'ta tatilin bitmesiyle insanlar çalışmaya başlayacak. Akşam 6 ile sabah 6 arasında dışarı çıkmak yasaklandı. İyileşen insanlar biraz olsun umutlandırdı. Ancak yine de insanlar kendini eve kapatmış halde. Ciddi bir "psikoloji" sorunu var. Belediyeler online olarak insanlara destek olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.