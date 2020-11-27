Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'den Kovid-19 aşısına ilişkin A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Wei, Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin menşeli CoronaVac aşısıyla ilgili herhangi bir yan etkinin bildirilmediğini söyledi. Peki Çin'de aşılama işlemleri başladı mı? Çin Kovid-19'u nasıl kontrol altında tutmayı başardı? Şu anda Çin'de üretilen kaç aşı adayı var ve ne aşamada? Kovid-19 aşı adaylarının faz 3 deneme sonuçları yayınlandı mı? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı...

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Wei, Çin'in Kovid-19 ile mücadelesinde başarının sırrını anlattı. Son 24 saatte Çin genelince ortaya çıkan vaka sayısını da açıklayan Wei, Çin'de yürütüle Kovid-19 aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı. Çin'de geliştirilen 5 aşının faz 3 denemelerinin sürdüğünü söyleyen Wei, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin menşeli CoronaVac aşısıyla ilgili herhangi bir yan etkinin bildirilmediğini söyledi.

ÇİN'DE AŞI UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Potansiyel Kovid-19 aşısının Çin'de acil durumlarda kullanım izni aldığını ve riskli olan kısıtılı meslek gruplarına uygulandığını ifade eden Wei, aşı adaylarının faz 3 deneme sonuçlarının aralık ayı içerisinden yayınlanacağını söyledi. Wei, faz 3 denemesinde olan tüm aşılarda herhangi ciddi bir yan etkinin de olmadığını ifade etti.

WUHAN'DA KOVİD-19 SALGINI NASIL KONTROL ALTINA ALINDI?

Wei, "Salgının Wuhan kentinde patlak vermesinin ardından vakaları erken tespit, erken karantina ve erken tedavi süreciyle bir ay içerisinde kontrol altına aldık. İki ay içerisinde ise tek haneli rakamlara indirdik." dedi. "Çin'de yeni vaka her gün var. Vakaların çoğu dışarıdan geliyor." diyen Wei, "Çin'e gelmeden önce herkesten test istiyoruz. 14 gün içerisinde istediği otelde karantina altında olma şartı var." ifadelerini kullandı.

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